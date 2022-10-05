"Грязь портит впечатление”: Владимир Голдин проинспектировал новый сыктывкарский сквер

5 октября представители мэрии с подрядчиками осмотрели благоустройство городского сквера возле дома №72 по улице Коммунистической, который построили в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”. Корреспондент “Про Города Сыктывкар” побывал на осмотре.

Одним из первых свои вопросы задал исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин. Он уточнил у подрядчика, все ли выполнено:

“По дополнительным работам мы заканчиваем озеленение. Камни у нас не были предусмотрены контрактом, мы их уже уложили. В принципе нам осталось разровнять чернозем – сделаем в течение дня. Касаемо площадки и остальных работ, все выполнено на 100%”, – заявил подрядчик.

В новом сквере расположилась детская и спортивная площадки. Там уже установили универсальную игровую коробку для игры в волейбол, баскетбол и теннис. Для комфортного отдыха есть качели, террасная доска, скамейки, велопарковки и урны для мусора. В некоторых зонах сквера сделали зеленые холмы, а сама площадка оборудована полноценным светодиодным освещением.

По одну из сторон сквера очень много грязевых ям. Владимира Голдина заинтересовало, когда и как все это почистят: