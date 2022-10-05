"Грязь портит впечатление”: Владимир Голдин проинспектировал новый сыктывкарский сквер

5 октября представители мэрии с подрядчиками осмотрели благоустройство городского сквера возле дома №72 по улице Коммунистической, который построили в рамках программы “Формирование комфортной городской среды”. Корреспондент “Про Города Сыктывкар” побывал на осмотре.
Одним из первых свои вопросы задал исполняющий обязанности мэра Сыктывкара Владимир Голдин. Он уточнил у подрядчика, все ли выполнено:
“По дополнительным работам мы заканчиваем озеленение. Камни у нас не были предусмотрены контрактом, мы их уже уложили. В принципе нам осталось разровнять чернозем – сделаем в течение дня. Касаемо площадки и остальных работ, все выполнено на 100%”, – заявил подрядчик.
В новом сквере расположилась детская и спортивная площадки. Там уже установили универсальную игровую коробку для игры в волейбол, баскетбол и теннис. Для комфортного отдыха есть качели, террасная доска, скамейки, велопарковки и урны для мусора. В некоторых зонах сквера сделали зеленые холмы, а сама площадка оборудована полноценным светодиодным освещением.
По одну из сторон сквера очень много грязевых ям. Владимира Голдина заинтересовало, когда и как все это почистят:
“Ощущение недоконченности – оно всегда плохое! Вроде все сделали, все хорошо, а когда эта вся грязь есть, заходишь, и она портит впечатление очень сильно” – прокомментировал исполняющий обязанности мэра Сыктывкара.
Подрядчик заверил, что все уже на стадии очистки. При этом Владимир Голдин подметил, что журналистам стоит прийти сюда вечером, потому что здесь будет совершенно другое ощущение и впечатление от сквера.
При осмотре чиновники отметили одну из самых главных проблем — это граффитчики, которые оставляют свои “теги”. Они уже успели наследить и на новой площадке. Как заверил подрядчик, переживать не о чем: конструкция деревянная, поэтому можно просто подшлифовать и надпись исчезнет. При этом на площадке нет ни одной видеокамеры наружного наблюдения. Исполняющий обязанности мэра Сыктывкара сообщил, что система “Безопасный город”, к сожалению, не распространяется на этот сквер. Но этот вопрос уже прорабатывается.
“Я думаю, что система видеокамер в городе будет увеличиваться. Это отдельная тема, это не совсем связано с благоустройством, это связано с системой безопасности наших горожан. Это надо делать”, – подметил Владимир Голдин.
При этом на трансформаторной будке, которая вплотную расположена к скверу, появилось огромное граффити, в рамках все того же благоустройства.
Как заявил главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг, основной сложностью является поиск стрит-арт художников. В дальнейшем он рассматривает возможность организовать полноценное сообщество граффитчиков, которые будут с разрешения города иметь место для самореализации, и делать свои работы на годы вперед:
“Этот стрит-арт, который появился здесь, очень вписывается в нашу оранжево-желтую осень. Краски у нас используются специальные, влагоустойчивые и устойчивые к свету, для стрит-арта. Их в Сыктывкаре не купить, пришлось заказывать с других городов. В следующем году, когда будет подходящая погода, мы планируем привлекать художников для разрисовки разных объектов. Поэтому любой, кто занимается стрит-артом, может обратиться и мы с ним эту историю проработаем”, – отметил Владимир Рунг.
Художник Максим Умпелев, который осуществлял работы подчеркнул, что идея действительно построена на осени:
“Яркие северные краски, тепло рук, удобная стильная одежда и лисенок в кармане, что же еще нужно…Разве что варенья из физалисов и душевного покоя. Смыслы многогранны”, – заявил художник.
Директор компании, которая обустраивала сквер, добавил, что самым сложным в организации были непредвиденные работы:
“Рядом находится трансформаторная будка, а значит – большая концентрация кабельных сетей. А значит любые работы нужно было согласовывать с энергетиками, особенно, по поводу переноса или дополнительных работ”, – поделился Евгений Капин.