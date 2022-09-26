"Горожане — мои зрители": художник из Сыктывкара рассказал, как рисует на стенах зданий

Уличный художник из Сыктывкара Максим Умпелев уже много лет разукрашивает столицу Коми. Недавно он разрисовал старый тепловой пункт в осеннем стиле. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал историю граффитчика.
Максим Умпелев с 2000 года занимается граффити. Тогда этот вид искусства был на пике популярности.
“Во время пика популярности стрит-арта захотелось попробовать себя в этом направлении. Первую свою работу не помню. Были просто зарисовки, наброски, скетчи с появлением баллонов и маркеров. Новые материалы упрощали нанесение рисунка на любую поверхность”, — поделился художник.
У большинства уличных художников возникали проблемы с законом.
“Стражи закона всегда с недовольством смотрят на тех, кто искажает своим творчеством городские стены. Были у меня встречи с полицейскими, всегда мог разъяснить, зачем я разрисовал стену. Четыре года назад я кристалы рисовал для камнерезных работ, приятель попросил. Но в соседнем здании сидел охранник, которому так хотелось своим бывшим сослуживцам помочь в поиске преступников. Он и вызвал полицию”, — отметил Максим Умпелев.
С местными жителями тоже возникали проблемы.
“Местные жители — это и есть посетители выставки моего творчества на открытом воздухе. Реакция всегда разная: бывают и ругают, и хвалят. Если у человека нет настроения, что он может тебе выдать? Только негатив. Вечная борьба добра со злом. Я не держу зла на людей. Все мы разные. Зачем зацикливаться, нервов не хватит”, — прокомментировал Максим.
“Была идея оформить расположенные рядом жилые дома и общежитие СГУ под молодежный сквер. Я нарисовал ласковую лису и физалисы, варенье из физалисов, также элементы молодежной одежды легли в композицию”, — поделился художник.
Одна из самых любимых работ Максима красуется в Усинске.
“Это была идея фикс, надо было прилететь в Усинск из Сыктывкара, учесть отсутствие плохой погоды в октябре, собрать группу художников и высотников с люлькой. Все сделали за пять дней! Это было незабываемо!” — рассказал Максим.
В Сыктывкаре его работы можно увидеть во многих местах. Например, на стене Киноархива Коми и по улице Петрозаводская на здании контрольно-распределительного пункта.
Из новых работ Максим пока ничего не планирует из-за объявленной частичной мобилизации.
“А что сейчас планировать? Повестка может прийти. Родину пойду защищать”, — заключил граффитчик.