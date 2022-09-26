"Горожане — мои зрители": художник из Сыктывкара рассказал, как рисует на стенах зданий

Уличный художник из Сыктывкара Максим Умпелев уже много лет разукрашивает столицу Коми. Недавно он разрисовал старый тепловой пункт в осеннем стиле. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал историю граффитчика.

Максим Умпелев с 2000 года занимается граффити. Тогда этот вид искусства был на пике популярности.

“Во время пика популярности стрит-арта захотелось попробовать себя в этом направлении. Первую свою работу не помню. Были просто зарисовки, наброски, скетчи с появлением баллонов и маркеров. Новые материалы упрощали нанесение рисунка на любую поверхность”, — поделился художник.

У большинства уличных художников возникали проблемы с законом.