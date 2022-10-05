В Сосногорске завершился ремонт разрушенного подвесного моста

На мосту в Усть-Ухте завершились ремонтные работы. На ремонт ушло всего несколько дней, хотя сломан он был с конца августа. Фото нового моста появились на странице главы Коми в соцсетях. Осталось завершить лишь небольшие доработки.

Напомним, мост разрушился еще 28 августа, но ремонт затянулся на месяц. Работы по восстановлению моста стартовали только в самом конце сентября.