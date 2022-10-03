Стало известно, когда завершится ремонт разрушенного подвесного моста в Сосногорске

Разрушенный в Усть-Ухте мост, который снесло ветром, скоро откроют. О ходе ремонта рассказали в администрации Сосногорского района.

Напомним, мост разрушился еще 28 августа, однако отремонтировать его оперативно не удалось. Причиной тому стал масштаб работ, который оказался куда больше предположительного. Средств в бюджете района на эти работы не было, поэтому пришлось обратиться к республиканским ведомствам. Работы по восстановлению моста стартовал только 23 сентября.