Стало известно, когда завершится ремонт разрушенного подвесного моста в Сосногорске

Разрушенный в Усть-Ухте мост, который снесло ветром, скоро откроют. О ходе ремонта рассказали в администрации Сосногорского района.
Напомним, мост разрушился еще 28 августа, однако отремонтировать его оперативно не удалось. Причиной тому стал масштаб работ, который оказался куда больше предположительного. Средств в бюджете района на эти работы не было, поэтому пришлось обратиться к республиканским ведомствам. Работы по восстановлению моста стартовал только 23 сентября.
Подрядчик уже заменил 66 балок на расстоянии 127 метров. Сейчас идет работа по закреплению подвесов, которые постоянно сползали к середине моста, а также приварке креплений. Объект в результате частично перестроен, чтобы его можно было оперативно разбирать и собирать при паводке. Закончить работы обещают к 9 октября.