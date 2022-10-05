Владимир Путин подписал закон о принятии новых территорий в состав России

Владимир Путин подписал закон о принятии четырех регионов в состав России. Среди них: ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонская область, говорится на портале правовой информации.
Документы гласят, что со дня подписания жители указанных регионов становятся гражданами РФ. Они могут подать заявление об отказе от российского гражданства в течение месяца. Получить гражданство можно принеся присягу. Кроме того, президент назначил временных руководителей новых регионов.
В Донецкой народной республике врио губернатора стал Денис Пушилин, в ЛНР — Леонид Пасечник, Запорожьем будет руководить Евгений Балицкий, а Херсонской областью — Владимир Сальдо. Выборы губернаторов пройдут в будущем, передают Известия.
Напомним, Россия признала независимость четырех новых регионов в конце сентября, после чего они все вошли в состав РФ. После подписания договоров в Кремле, президент обратился к Федеральному собранию, а также призвал Украину остановить боевые действия и вернуться к мирному обсуждению вопросов.