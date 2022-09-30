Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав России новых территорий

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Также Президент России Владимир Путин призвал Киев немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров.
"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия, ту войну, которую он развязал еще в 2014 году, и вернуться за стол переговоров", — сказал он в пятницу, выступая на церемонии принятия в состав России четырех новых территорий
Путин отметил, что Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам, передает ТАСС.