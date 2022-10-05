Мобилизованных в Усть-Цилемском районе поддержали односельчане и партийцы "Единой России"

3 и 4 октября прошли проводы первых призванных по частичной мобилизации граждан Усть-Цилемского района. Тридцать ребят выехали к местам боевого слаживания, чтобы подготовиться к участию в специальной военной операции на Украине.
При поддержке единороссов для призванных были сформированы солдатские наборы, а от юнармейцев Усть-Цилемского района вручены трогательные послания в рамках акции "Письмо солдату". Защитников Родины провожало большое количество людей, в том числе Секретарь Усть-Цилемского местного отделения партии "Единая Россия", Глава района Николай Канев и Председатель районного Совета ветеранов Павел Дуркин.
Николай Канев произнес для собравшихся напутственные слова.
"Сегодня, как и 80 лет назад, появилась необходимость защищать нашу Родину от фашистской чумы. Вновь в разных уголках Европы поднимает голову неонацизм, неся слезы и разрушения людям. И вновь россияне встают в строй, чтобы покончить с этой бедой. Уважаемые земляки, вы уходите в неспокойное время, возвращайтесь скорее, живые и здоровые, с Победой! Берегите себя!" – призвал Николай Канев.
"В рамках частичной мобилизации вам выпала сложнейшая задача – защита России на западной границе. Мы уверены, что вы её достойно выполните, как завещали нам фронтовики – наши деды и прадеды: "Любить Родину и защищать ее от врагов". Верим в вашу выдержку и профессионализм. Сделайте так, чтобы от Усть-Цильмы до окраин России было видно, чего мы стоим. Мы с вами и за вас. За Победу. За Правду. За Россию. Бог Вам в помощь! Берегите себя и возвращайтесь домой с Победой!" – напутствовал собравшихся Павел Дуркин.
Военный комиссар Усть-Цилемского района Олег Носов напомнил, что живущие ныне россияне – потомки поколения победителей. По его мнению, сейчас, как никогда, Россия нуждается в поддержке своих граждан.
"Нужно встать на защиту нашей Родины, нашей с вами свободы и независимости. Наше дело правое!" – подчеркнул Олег Носов.
После общения с родственниками, бойцы, призванные по частичной мобилизации, разместились в автобусах, где их ожидали заранее подготовленные при поддержке партии "Единая Россия" солдатские наборы. В наборы вошли предметы, которые не только пригодятся солдатам в быту, но и будут напоминать о заботливых односельчанах: дополнительная аптечка, фонарики с батарейками, летние и зимние военные перчатки; носки, в том числе вязаные; термобелье, продуктовые наборы, газовые баллоны для приготовления пищи, монокуляр "Следопыт", бритвенные станки и другие полезные вещи.
Для проведения боевого слаживания подразделений призванные по мобилизации отправятся в Санкт-Петербург, после чего в составе подразделений будут выполнять поставленные задачи.
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