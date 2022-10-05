Мобилизованных в Усть-Цилемском районе поддержали односельчане и партийцы "Единой России"

3 и 4 октября прошли проводы первых призванных по частичной мобилизации граждан Усть-Цилемского района. Тридцать ребят выехали к местам боевого слаживания, чтобы подготовиться к участию в специальной военной операции на Украине.

При поддержке единороссов для призванных были сформированы солдатские наборы, а от юнармейцев Усть-Цилемского района вручены трогательные послания в рамках акции "Письмо солдату". Защитников Родины провожало большое количество людей, в том числе Секретарь Усть-Цилемского местного отделения партии "Единая Россия", Глава района Николай Канев и Председатель районного Совета ветеранов Павел Дуркин.

Николай Канев произнес для собравшихся напутственные слова.

"Сегодня, как и 80 лет назад, появилась необходимость защищать нашу Родину от фашистской чумы. Вновь в разных уголках Европы поднимает голову неонацизм, неся слезы и разрушения людям. И вновь россияне встают в строй, чтобы покончить с этой бедой. Уважаемые земляки, вы уходите в неспокойное время, возвращайтесь скорее, живые и здоровые, с Победой! Берегите себя!" – призвал Николай Канев.