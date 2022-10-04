Стала известна личность сыктывкарки, которая погибла в ДТП на улице Пермской

Стала известна личность погибшей в ДТП сыктывкарки. По словам друзей, девушка ехала на день рождения к знакомому и в какой-то момент не справилась с управлением.
Известно, что 18-летняя девушка училась в Сыктывкарском торгово-экономическом колледже. Знакомые погибшей отзываются о девушке положительно.
Напомним, трагедия случилась 4 октября. 18-летняя девушка находилась за рулем отечественной машины ВАЗ, в какой-то момент не смогла справиться с управлением и съехала в кювет. В результате ДТП сыктывкарка скончалась на месте. Как выяснилось, она не была пристегнута ремнем безопасности. Известно, что водительские права она получила в феврале 2022 года.
Как выяснилось, сыктывкарка ехала на день рождения к другу. По словам знакомых девушки, в машине были неисправные тормоза. Из-за этого, выполняя поворот, водитель не смогла удержать управление и врезалась в столб. Тело девушки пришлось извлекать спасателям.