Стала известна личность сыктывкарки, которая погибла в ДТП на улице Пермской

Стала известна личность погибшей в ДТП сыктывкарки. По словам друзей, девушка ехала на день рождения к знакомому и в какой-то момент не справилась с управлением.

Известно, что 18-летняя девушка училась в Сыктывкарском торгово-экономическом колледже. Знакомые погибшей отзываются о девушке положительно.