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Стали известны подробности смертельной аварии с молодой девушкой в Сыктывкаре

Стали известны подробности смертельной аварии с молодой девушкой в СыктывкареГИБДД по Коми

Погибшая в смертельной аварии 18-летняя сыктывкарка не была пристегнута. Об этом сообщили в УГИБДД по Коми.

Напомним, страшное ДТП случилось 4 октября. Как сообщили в Госавтоинспекции, 18-летняя девушка за рулем ВАЗ-21150 ехала по улице Пермской со стороны улицы Северной, направляясь к улице Колхозной. У дома №15 по улице Пермской сыктывкарка не справилась с управлением и съехала в кювет, где наехала на забор. Затем машина опрокинулась.

Девушка от полученных травм скончалась. По данным ГИБДД, погибшая не была пристегнута ремнями безопасности. Водительское удостоверение получила в феврале 2022 года.

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