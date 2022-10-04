Стали известны подробности смертельной аварии с молодой девушкой в Сыктывкаре

Погибшая в смертельной аварии 18-летняя сыктывкарка не была пристегнута. Об этом сообщили в УГИБДД по Коми.

Напомним, страшное ДТП случилось 4 октября. Как сообщили в Госавтоинспекции, 18-летняя девушка за рулем ВАЗ-21150 ехала по улице Пермской со стороны улицы Северной, направляясь к улице Колхозной. У дома №15 по улице Пермской сыктывкарка не справилась с управлением и съехала в кювет, где наехала на забор. Затем машина опрокинулась.