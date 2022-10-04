"Кричат и плачут": волонтер горячей линии по мобилизации в Коми рассказал о своей работе

В Коми не так давно заработала горячая линия для мобилизованных. Позвонить по номеру 122 и задать свой вопрос может каждый. По ту сторону линии работают волонтеры, которые всегда готовы помочь. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с одним из таких колл-менеджеров.

Артем Ефимцев — студент Сыктывкарского торгово-экономического колледжа, учится на юриста. В свои 18 лет он уже работает волонтером.

Сыктывкарец работает по четыре часа в день. За это время он успевает обработать около 30 звонков.

“В нашу работу входит прием звонков, ответы на вопросы граждан. Также фиксируем все обращения в электронную систему. Мы стараемся отвечать на все вопросы по частичной мобилизации, которые нам задают люди, но если мы не можем дать ответ на какой-нибудь сложный вопрос — уточняем его у специалистов”, — объяснил Артем.

Такая работа подходит не для всех. Люди, которые звонят на горячую линию, могут сорваться на волонтера: начать кричать, ругаться или плакать.