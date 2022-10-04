"Кричат и плачут": волонтер горячей линии по мобилизации в Коми рассказал о своей работе

В Коми не так давно заработала горячая линия для мобилизованных. Позвонить по номеру 122 и задать свой вопрос может каждый. По ту сторону линии работают волонтеры, которые всегда готовы помочь. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с одним из таких колл-менеджеров.
Артем Ефимцев — студент Сыктывкарского торгово-экономического колледжа, учится на юриста. В свои 18 лет он уже работает волонтером.
Сыктывкарец работает по четыре часа в день. За это время он успевает обработать около 30 звонков.
“В нашу работу входит прием звонков, ответы на вопросы граждан. Также фиксируем все обращения в электронную систему. Мы стараемся отвечать на все вопросы по частичной мобилизации, которые нам задают люди, но если мы не можем дать ответ на какой-нибудь сложный вопрос — уточняем его у специалистов”, — объяснил Артем.
Такая работа подходит не для всех. Люди, которые звонят на горячую линию, могут сорваться на волонтера: начать кричать, ругаться или плакать.
“Бывают люди, которые звонят и сразу начинают наезжать или повышать тон. Были такие, которые плакали или начинали плакать во время разговора. Мы обычно стараемся их сначала успокоить, а потом уже продолжить разговор. В этой работе главное иметь стрессоустойчивость. Не каждый может выдержать крики и маты. Тут надо держать эмоции под контролем и немного разбираться в юриспруденции”, — считает юноша.
Артем начал работать волонтером с самого старта горячей линии.
“Изначально мне предложили стать волонтером в моем колледже, так как нужны были люди понимающие в юридической части и способные отвечать на вопросы по частичной мобилизации. Я, конечно же, согласился. Мне хотелось помочь людям. До сих пор у меня еще не возникало никаких трудностей в моей работе”, — отметил студент.
На горячую линию ежедневно поступает от 100 до 400 звонков.
“Люди спрашивают:"Что нужно брать с собой мобилизованному?”, “Призовут ли студентов?”, “Сохраняется ли за мобилизованным его рабочее место?”. Самые частые вопросы это: “Могу ли я пойти добровольцем?”, “Граждане с какой категорией здоровья подлежат мобилизации?”, “Кто попадает под мобилизацию?”, “Какие льготы и выплаты полагаются семьям?”. На все эти вопросы мы, конечно же, даем ответ”, — заключил Артем.