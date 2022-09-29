Жителям Коми рассказали, где можно получить ответы на вопросы о частичной мобилизации

В администрации главы Коми рассказали, где жители республики могут получить интересующую их информацию о частичной мобилизации. Узнать все необходимое можно как онлайн, так и по телефонам.

На большинство вопросов о частичной мобилизации ответили на сайте объясняем.РФ в разделе "Вопрос-ответ".