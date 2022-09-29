Жителям Коми рассказали, где можно получить ответы на вопросы о частичной мобилизации

В администрации главы Коми рассказали, где жители республики могут получить интересующую их информацию о частичной мобилизации. Узнать все необходимое можно как онлайн, так и по телефонам.
На большинство вопросов о частичной мобилизации ответили на сайте объясняем.РФ в разделе "Вопрос-ответ".
Также работает “горячая линия” 122. Здесь можно задать любой вопрос, связанный с проведением частичной мобилизации.
На базе Минтруда Коми открыта горячая линия для родных и близких призванных по мобилизации граждан: 8 (912) 141–42–00. Время работы горячей линии: ежедневно с 08:00 до 22:00.
С сообщениями об ошибках по поводу призыва во время частичной мобилизации можно обратиться в республиканское отделение Общероссийского народного фронта в Сыктывкаре по номеру: 8 (8212) 215–667.