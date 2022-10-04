Жители Коми собрали больше 750 тысяч рублей в помощь мобилизованным

Глава Коми рассказал о том, как собирают помощь мобилизованным резервистам республики.

Ранее в регионе организовали сбор средств для обеспечения мобилизованных экипировкой. Глава Коми поблагодарил тех, кто выступил с этой инициативой и помогал призывнным, а также раскрыл, сколько денег удалось собрать всего за несколько дней. Сумма оказалась внушительной: более 750 тысяч рублей.