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Жители Коми собрали больше 750 тысяч рублей в помощь мобилизованным

Жители Коми собрали больше 750 тысяч рублей в помощь мобилизованнымrkomi.ru

Глава Коми рассказал о том, как собирают помощь мобилизованным резервистам республики.

Ранее в регионе организовали сбор средств для обеспечения мобилизованных экипировкой. Глава Коми поблагодарил тех, кто выступил с этой инициативой и помогал призывнным, а также раскрыл, сколько денег удалось собрать всего за несколько дней. Сумма оказалась внушительной: более 750 тысяч рублей.

Владимир Уйба назвал эти деньги по-настоящему дорогими, ведь они отданы от души. Средства он пообещал тратить максимально тщательно.

Напомним, что деньги собирают на базе фонда “Добрая республика”. Подробнее об этом читайте по ссылке.

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