Жители Коми собрали больше 750 тысяч рублей в помощь мобилизованным

Глава Коми рассказал о том, как собирают помощь мобилизованным резервистам республики.
Ранее в регионе организовали сбор средств для обеспечения мобилизованных экипировкой. Глава Коми поблагодарил тех, кто выступил с этой инициативой и помогал призывнным, а также раскрыл, сколько денег удалось собрать всего за несколько дней. Сумма оказалась внушительной: более 750 тысяч рублей.
Владимир Уйба назвал эти деньги по-настоящему дорогими, ведь они отданы от души. Средства он пообещал тратить максимально тщательно.
Напомним, что деньги собирают на базе фонда “Добрая республика”. Подробнее об этом читайте по ссылке.