Во всех уголках республики "Единая Россия" поздравила пожилых людей

В честь Международного дня пожилых людей единороссы в Республике Коми провели для представителей почетного возраста праздничные мероприятия. В рамках партийного проекта "Старшее поколение" во всех районах республики чествовали жителей преклонного возраста, выражали им слова поддержки, заботы и благодарности.
Так в столице Коми, в Тентюковском доме-интернате для пожилых людей партийцы организовали концерт. Для выступления были приглашены ведущие артисты региона. Ностальгические песни для присутствующих исполнил заслуженный артист Республики Коми Игорь Маткаримов, зажигательные мелодии на аккордеоне сыграл солист оркестра ансамбля "Асъя кыа" Захар Петрушин, а трогательным вокальным исполнением поразила солистка Коми Республиканской филармонии Ольга Кравцова.
От имени Совета города Сыктывкара и партии "Единая Россия" к пожилым людям обратился депутат Алексей Линков.
"Поздравляю вас с днем добра и уважения. Хочу пожелать крепкого здоровья и сказать "Спасибо!" за все, что вы сделали для нашей страны. Низкий вам поклон", – сказал он.
Также в Сыктывкаре депутат Совета города Василий Лобанов и Исполнительный секретарь местного отделения Партии Наталья Снигур поздравили участника Великой Отечественной войны Николая Рочева и почетного гражданина города Владимира Пыстина.
"Очень приятная миссия поздравлять дорогих и уважаемых ветеранов. Этот праздник – дань вековым обычаям уважения и почитания возраста, нашей общей признательности ветеранам. Мы благодарим их за активную жизненную позицию, за участие в общественной жизни города", – отметила Наталья Снигур.
Волонтеры Сыктывкарского отделения Партии регулярно навещают Николая Рочева, помогают с уборкой квартиры, выполняют просьбы и пожелания ветерана.
К поздравлению пожилых людей подключился и Совет сторонников Партии. Член президиума регионального Совета сторонников Ахмед Ахмедов и депутат Совета города Сыктывкара Андрей Галин выступили в числе организаторов праздничных мероприятий в поселке Выльтыдор, пгт. Седкыркещ и Верхняя Максаковка.
В рамках мероприятия было организовано выступление народного хора, детского танцевального коллектива, разнообразные конкурсы и чаепитие. День добра и уважения прошел в теплой, уютной и радостной обстановке.
"Вполне закономерно, что этот праздник отмечается в золотую осеннюю пору, как олицетворение зрелости, мудрости и созерцания. Именно представители «серебряного возраста» отражают связь с молодым поколением, напоминая о необходимости познавать всё новое, обращаться к накопленному опыту и знаниям", – прокомментировал Ахмед Ахмедов.
В свою очередь пожилых людей Ухтинского района поздравил Депутат Госсовета Республики Коми от фракции "Единая Россия" Вячеслав Завальнев. Он посетил концерт в поселке Ярега, и поздравил на нем представителей старшего поколения. Стоит отметить, что на торжественном мероприятии присутствовали ведущие творческие коллективы района. Кроме того Вячеслав Завальнев посетил поселок Шудаяг, где организовал чаепитие для жителей почетного возраста.
"Забота о пожилых людях – обязанность каждого из нас. В наших силах – чтобы они были окружены ею. Старшее поколение передает нам свою мудрость и жизненный опыт, поэтому необходимо дарить им наше внимание, уважать и, конечно же, любить!" – подчеркнул Вячеслав Завальнев.
В Усинске члены и сторонники Партии поздравили с Днём пожилого человека представителей Усинской районной общественной организации ветеранов войны и труда. В музейно-выставочном центре "Вöртас", под руководством преподавателя хоровых дисциплин МБУДО "ДШИ" Ивана Домнина было организовано выступление юных воспитанников Детской школы искусств. Также в рамках партпроекта "Историческая память", в историко-краеведческом музее открылась фотоэкспозиция "Вспомним годы юности своей…", рассказывающая о людях, чьи молодые годы пришлись на строительство этого приполярного города. В доброжелательной атмосфере, наполненной теплом и улыбками, при поддержке депутата Госсовета Коми – Виктора Коновалова состоялось чаепитие и беспроигрышная лотерея, а под аккомпанемент скрипки от музыканта – Ольги Гопко в исполнении учащихся школы №2 были исполнены старые добрые песни.
В Сосногорске для представителей старшего поколения было организовано выступление вокальных исполнителей. Также героев праздника поздравила депутат-единоросс Екатерина Борисова.
"Ваш возраст и ваш жизненный путь заслуживают огромного уважения. Вы – наш ориентир. Благодарю вас за доброту, надежность, терпение и самоотверженный труд. Без вас не было бы ни нас самих, ни всего того, что нас окружает. Желаю крепкого здоровья, жизненной энергии и великодушия окружающих вас людей", – отметила она.
В Усть-Цильме в честь Дня пожилого человека состоялся торжественный концерт. С праздничной сцены ветеранов и пенсионеров района поздравили члены и сторонники партии "Единая Россия", а также лично обратился исполнительный Секретарь Усть-Цилемского местного отделения Партии, Глава района Николай Канев.
"Низко кланяемся ветеранам, живите долго, вы нужны нам. Ведь вы – наша история, наши радости и наши победы!" – сказал он.
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