Во всех уголках республики "Единая Россия" поздравила пожилых людей

В честь Международного дня пожилых людей единороссы в Республике Коми провели для представителей почетного возраста праздничные мероприятия. В рамках партийного проекта "Старшее поколение" во всех районах республики чествовали жителей преклонного возраста, выражали им слова поддержки, заботы и благодарности.

Так в столице Коми, в Тентюковском доме-интернате для пожилых людей партийцы организовали концерт. Для выступления были приглашены ведущие артисты региона. Ностальгические песни для присутствующих исполнил заслуженный артист Республики Коми Игорь Маткаримов, зажигательные мелодии на аккордеоне сыграл солист оркестра ансамбля "Асъя кыа" Захар Петрушин, а трогательным вокальным исполнением поразила солистка Коми Республиканской филармонии Ольга Кравцова.

От имени Совета города Сыктывкара и партии "Единая Россия" к пожилым людям обратился депутат Алексей Линков.

"Поздравляю вас с днем добра и уважения. Хочу пожелать крепкого здоровья и сказать "Спасибо!" за все, что вы сделали для нашей страны. Низкий вам поклон", – сказал он.

Также в Сыктывкаре депутат Совета города Василий Лобанов и Исполнительный секретарь местного отделения Партии Наталья Снигур поздравили участника Великой Отечественной войны Николая Рочева и почетного гражданина города Владимира Пыстина.