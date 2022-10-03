Стало известно состояние певицы Ольги сосновской после падения на нее сосны

Ольга Сосновская продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в результате падения дерева. Врачи продолжают лечение певицы, сама она рассказала о своем самочувствии.
По словам артистки, недавняя операция прошла без осложнений. Врачи даже не стали ставить Ольге аппарат Илизарова, а заменили его пластинами, с которыми восстановление должно пройти легче. К сожалению, пока из-за компрессионного перелома певице приходится лежать. Восстановление, по словам исполнительницы, будет нелегким, потому что одна травма усугубляет другую.
Впрочем, Ольга не унывает и очень гордится своими поклонниками и супругом, которые ее постоянно поддерживают.
Напомним, что 29 августа певица отправилась в лес за грибами. Внезапно поднялся сильный ветер, который повалил сосну. Огромное дерево обрушилось прямо на женщину. В тяжелом состоянии с травмами позвоночника и ног ее доставили в реанимацию сыктывкарской больницы.