Стало известно состояние певицы Ольги сосновской после падения на нее сосны

Ольга Сосновская продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в результате падения дерева. Врачи продолжают лечение певицы, сама она рассказала о своем самочувствии.

По словам артистки, недавняя операция прошла без осложнений. Врачи даже не стали ставить Ольге аппарат Илизарова, а заменили его пластинами, с которыми восстановление должно пройти легче. К сожалению, пока из-за компрессионного перелома певице приходится лежать. Восстановление, по словам исполнительницы, будет нелегким, потому что одна травма усугубляет другую.