На звезду оперы Коми Ольгу Сосновскую упала сосна: певица в больнице

Звезда оперной сцены Коми Ольга Сосновская оказалась в реанимации с тяжелыми травмами. На известную исполнительницу рухнуло дерево, пишет КП-Коми.

По информации источника, 27 августа певица отправилась в лес за грибами. Внезапно поднялся сильный ветер, который повалил сосну. Огромное дерево обрушилось прямо на женщину. В тяжелом состоянии с травмами позвоночника и ног ее доставили в реанимацию сыктывкарской больницы.