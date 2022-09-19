В Коми школьники ходят на учебу по опасному сломанному мосту

В соцсетях стали появляться жалобы на подвесной мост в Сосногорске, который превратился в экстремальный "аттракцион", опасный для жизни людей. На фото видно, как школьники переползают реку по прутьям, на которых висят лишь обломки моста.

Горожане в ужасе недоумевают, почему у администрации есть деньги на праздники с фейерверками, но обычный деревянный мост починить они не способны. И это при том, что мост сломался почти месяц назад: его снесло порывом ветра в непогоду.