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Мэр Воркуты заявил, что некоторые идут на СВО, потому что их "пилят" жены

Мэр Воркуты заявил, что некоторые идут на СВО, потому что их "пилят" женыФото администрации Воркуты

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников попал во все СМИ страны из-за высказывания о причинах отправки некоторых добровольцев на СВО. Градоначальник сказал, что часть мужчин едет на территорию Украины, потому что их “пилят” жены.

По его словам, около 10% добровольцев едут на СВО по причине семейных проблем. Заявление об этом моентально распространилось даже по федеральным каналам.

Напомним также, недавно глава Коми объявил о сборе средств для резервистов из Коми. Собирать их будут через фонд “Добрая республика”. Средства пойдут на обеспечение людей снаряжением, а также средствами первой необходимости. Также будет организован и сбор вещей.

 

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