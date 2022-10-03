Мэр Воркуты заявил, что некоторые идут на СВО, потому что их "пилят" жены

Мэр Воркуты Ярослав Шапошников попал во все СМИ страны из-за высказывания о причинах отправки некоторых добровольцев на СВО. Градоначальник сказал, что часть мужчин едет на территорию Украины, потому что их “пилят” жены.

По его словам, около 10% добровольцев едут на СВО по причине семейных проблем. Заявление об этом моентально распространилось даже по федеральным каналам.