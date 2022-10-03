В Тентюковском доме-интернате для пожилых прошел концерт

В рамках партийного проекта "Старшее поколение" в преддверии Дня пожилого человека единороссы организовали торжественный концерт для проживающих в Тентюковском доме-интернате.

Для выступления перед гражданами "третьего возраста" были приглашены ведущие артисты региона. Ностальгические песни для присутствующих исполнил заслуженный артист Республики Коми Игорь Маткаримов, зажигательные мелодии на аккордеоне сыграл солист оркестра ансамбля "Асъя кыа" Захар Петрушин, а трогательным вокальным исполнением поразила солистка Коми Республиканской филармонии Ольга Кравцова.







От имени Совета города Сыктывкара и партии "Единая Россия" к гражданам обратился депутат Алексей Линков.

"Поздравляю вас с днем добра и уважения. Хочу пожелать крепкого здоровья и сказать "Спасибо!" за все, что вы сделали для нашей страны. Низкий вам поклон", – сказал он.

По окончании торжественной части мероприятия единороссы вручили подопечным Дома-интерната поздравительные открытки от заместителя Председателя Госсовета, руководителя фракции партии "Единая Россия" Сергея Артеева, а также от детей из детских садов города Сыктывкара №№ 92,104, 111 и 112.