При поддержке Депутата Госсовета Руслана Магомедова в Воркуте открыли "Парту героя"

30 сентября школа №35 города Воркуты присоединилась к Всероссийскому партийному проекту "Единой России" "Парта Героя". Основная идея данного Проекта – на обыкновенной ученической парте разместить информацию о Герое России, СССР, имеющем непосредственное отношение к школе и вошедшем в историю Отечества. Также благодаря проекту, учащимся в доступной форме рассказывают о земляках, совершивших доблестный поступок, проявивших личное мужество и готовность к самопожертвованию.

Дата была определена не случайно, ведь для 35-ой школы города Воркуты этот день – особенный. Ежегодно на протяжении многих лет коллектив ребят и педагогов отмечают День рождения выпускника своей школы, Виталия Бугаева, который в декабре 1999 года геройски погиб при исполнении военного долга в Чечне.

В торжественном событии принимали участие брат Героя – Николай Бугаев, сотрудник Управления внутренних дел города Воркуты, с дочерью и сыном, учащимися этой школы; Секретарь Воркутинского отделения Партии, мэр города Ярослав Шапошников, председатель Совета города Воркуты Игорь Сенча, депутаты Госсовета Коми Руслан Магомедов, Елена Прокопчик, Сергей Гагаузов, заместитель командира Воркутинского отделения милиции особого назначения Александр Смирнов, а также представители администрации города и Управления образования.

Участники торжественного мероприятия вспоминали факты из жизни Героя, руководитель города Ярослав Шапошников отметил, как важно, что у современных юношей и девушек есть такие примеры истинного патриотизма и в нашем обществе традиции, связанные с именами Героев Отечества, сохраняются и преумножаются. Заместитель командира Воркутинского отделения милиции особого назначения Александр Смирнов. отметил, что хотя лично с Виталием не был знаком, но знает многих из тех, кто сегодня принимает участие в специальной военной операции, и выразил уверенность в том, что среди учеников 35-ой школы также растут патриоты, готовые защищать нашу Родину. Николай Бугаев был по-мужски краток и пожелал учащимся быть достойными приемниками славных школьных традиций.

"Звание Героя России присваивается только самым великим и достойным защитникам чести России и её народов. К большому сожалению, Виталию это звание было присвоено посмертно. Открытие прошло в торжественной атмосфере со слезами на глазах. Многие даже не могли говорить, настолько трогательным был момент, Парта получилась достойная и учиться за ней будут достойные ребята. Для нас он навсегда останется Героем. Молодому поколению нужно говорить о прошлом, ведь без него нет будущего. Им нужно объяснять, что был Афганистан, была Чечня, куда западные страны отправляли наемников, ИГИЛовцев [организация запрещена в России и признана экстремистской] и что сейчас они проделывают то же самое с Украиной. Чтобы дети в школах знали об этом", – отметил Депутат Госсовета Коми Руслан Магомедов

Руслан Магомедов также рассказал о том, что постоянно поддерживает подобные события.