Владимир Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей

Российская Федерация признала независимость Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в новом указе президента. 30 сентября Владимир Путин подпишет договоры о вхождении этих регионов в состав России, сообщает ТАСС.

Согласно документам, решение принято в соответствии с Уставом ООН. По информации пресс-секретаря президента, 30 сентября в 15.00 в Кремле пройдет церемония подписания договоров о включении в состав РФ сразу четырех регионов, среди которых также будут ЛНР и ДНР, признанные независимыми в феврале 2022 года.