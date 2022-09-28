Глава Коми поздравил жителей ЛНР и ДНР с завершением референдумов

Владимир Уйба направил на имя глав ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей телеграммы. В них он поздравил регионы со вступлением в состав России.

Глава Коми выразил одобрение решения регионов вернуться в состав Российской Федерации, а также отметил настоящий героизм и мужество их жителей, которые рискнули жизнью, сделав этот выбор. Он также назвал возвращение в состав нашей страны восстановлением человеческой и исторической справедливости.