Глава Коми поздравил жителей ЛНР и ДНР с завершением референдумов

Владимир Уйба направил на имя глав ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей телеграммы. В них он поздравил регионы со вступлением в состав России.
Глава Коми выразил одобрение решения регионов вернуться в состав Российской Федерации, а также отметил настоящий героизм и мужество их жителей, которые рискнули жизнью, сделав этот выбор. Он также назвал возвращение в состав нашей страны восстановлением человеческой и исторической справедливости.
“Добро пожаловать домой! Мы вместе с вами, мы единый народ!”, — говорится в поздравлении.
По результатам референдумов за присоединение к России в ДНР проголосовали 99,23% жителей В ЛНР — 98,42%. В Запорожье “за” проголосовали 93,11%, а в Херсонской области — 87,05%.