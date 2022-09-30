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Депутаты-единороссы Совета Сыктывкара первыми передали средства для мобилизованных

Депутаты-единороссы Совета Сыктывкара первыми передали средства для мобилизованныхфото "Единой России"

Ранее Секретарь Коми РО Партии "Единая Россия", Глава Коми Владимира Уйба сообщил об организации сбора средств на обеспечение резервистов всем необходимым. В полной мере осознавая важность качественной поддержки солдат, депутаты фракции "Единая Россия" в Совете города Сыктывкара первыми откликнулись на призыв о помощи призванным по частичной мобилизации и перечислили средства в фонд "Добрая республика".

По словам Владимира Уйба после объявления верховным главнокомандующим – Президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации был зафиксирован рост числа обращений граждан, желающих оказать поддержку резервистам.

"Это простые жители, представители бизнеса и общественности. Они тоже хотят внести свою лепту в обеспечение всем необходимым обмундированием наших земляков, призванных по частичной мобилизации", – сообщил Секретарь Коми Регионального отделения партии "Единая Россия", Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Для этой цели фонд "Добрая республика" организовал сбор средств для наших бойцов. Реквизиты для перечисления указаны ниже:

Получатель платежа:
ФОНД "ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА"
ИНН 1101171396/КПП 110101001
ОГРН 1211100001980
Счет в Сбербанке:
Р/с: 40701 810 1 28000000053
К/с: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк

Назначение платежа для физических лиц:
"Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, дата рождения, серия номер паспорта."

Назначение платежа для юридических лиц:
"Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, ОГРН."

Отмечаем, что все собранные средства будут направлены на обеспечение призванных по мобилизации.

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