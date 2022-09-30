Депутаты-единороссы Совета Сыктывкара первыми передали средства для мобилизованных

Ранее Секретарь Коми РО Партии "Единая Россия", Глава Коми Владимира Уйба сообщил об организации сбора средств на обеспечение резервистов всем необходимым. В полной мере осознавая важность качественной поддержки солдат, депутаты фракции "Единая Россия" в Совете города Сыктывкара первыми откликнулись на призыв о помощи призванным по частичной мобилизации и перечислили средства в фонд "Добрая республика".

По словам Владимира Уйба после объявления верховным главнокомандующим – Президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации был зафиксирован рост числа обращений граждан, желающих оказать поддержку резервистам.