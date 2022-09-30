Депутаты-единороссы Совета Сыктывкара первыми передали средства для мобилизованных

Ранее Секретарь Коми РО Партии "Единая Россия", Глава Коми Владимира Уйба сообщил об организации сбора средств на обеспечение резервистов всем необходимым. В полной мере осознавая важность качественной поддержки солдат, депутаты фракции "Единая Россия" в Совете города Сыктывкара первыми откликнулись на призыв о помощи призванным по частичной мобилизации и перечислили средства в фонд "Добрая республика".
По словам Владимира Уйба после объявления верховным главнокомандующим – Президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации был зафиксирован рост числа обращений граждан, желающих оказать поддержку резервистам.
"Это простые жители, представители бизнеса и общественности. Они тоже хотят внести свою лепту в обеспечение всем необходимым обмундированием наших земляков, призванных по частичной мобилизации", – сообщил Секретарь Коми Регионального отделения партии "Единая Россия", Глава Республики Коми Владимир Уйба.
Для этой цели фонд "Добрая республика" организовал сбор средств для наших бойцов. Реквизиты для перечисления указаны ниже:
Получатель платежа:
ФОНД "ДОБРАЯ РЕСПУБЛИКА"
ИНН 1101171396/КПП 110101001
ОГРН 1211100001980
Счет в Сбербанке:
Р/с: 40701 810 1 28000000053
К/с: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк
Назначение платежа для физических лиц:
"Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, дата рождения, серия номер паспорта."
Назначение платежа для юридических лиц:
"Добровольное пожертвование на программу помощи военнослужащим, ОГРН."
Отмечаем, что все собранные средства будут направлены на обеспечение призванных по мобилизации.
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