В Республике Коми продолжается реализация грантовых проектов "Единой России"

В поселке Вежъю Койгородского района благодаря победе местного отделения в грантовом конкурсе Партии благоустроят общественное пространство. Планируется построить и установить беседку со скамейками и обустроить спортивную площадку.
"Необходимость обустройства точки отдыха в поселке Вежъю назрела давно, ведь определенное место встречи должно быть обязательно! Было решено расположить его рядом с лесом, поскольку при выходе из него после похода за грибами или ягодами, люди смогут посидеть и отдохнуть. Для реализации проекта привлекли местного предпринимателя, который согласился изготовить беседку со скамейками. Отмечу, что обработка древесины для этой беседки будет выполнена вручную. Этот способ обработки позволит ей сохранится на долгие годы", – рассказала Секретарь первичного отделения, Глава сельского поселения "Ужга" Галина Карманова.
"Это отличный пример заботы жителей о родном населенном пункте. Они проявили инициативу, написали проект, защитили его. Теперь благодаря небезразличным гражданам, там появится место притяжения и отдыха. Отмечу, что на средства партийного гранта можно реализовать почти любой общественно-полезный замысел. И несомненно, партия "Единая Россия" продолжит стимулировать подобные инициативы граждан", – подчеркнула заместитель Секретаря Коми Регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель Волонтерского центра Партии Ольга Сычугова.
Отмечаем, что поддержка муниципальных проектов благоустройства, выдвигаемых на конкурс для получения грантов или финансовой поддержки, осуществляется в Республике Коми благодаря реализации направления "Удобная и комфортная жизнь" народной программы партии "Единая Россия".
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