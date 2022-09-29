В Республике Коми продолжается реализация грантовых проектов "Единой России"

В поселке Вежъю Койгородского района благодаря победе местного отделения в грантовом конкурсе Партии благоустроят общественное пространство. Планируется построить и установить беседку со скамейками и обустроить спортивную площадку.

"Необходимость обустройства точки отдыха в поселке Вежъю назрела давно, ведь определенное место встречи должно быть обязательно! Было решено расположить его рядом с лесом, поскольку при выходе из него после похода за грибами или ягодами, люди смогут посидеть и отдохнуть. Для реализации проекта привлекли местного предпринимателя, который согласился изготовить беседку со скамейками. Отмечу, что обработка древесины для этой беседки будет выполнена вручную. Этот способ обработки позволит ей сохранится на долгие годы", – рассказала Секретарь первичного отделения, Глава сельского поселения "Ужга" Галина Карманова.