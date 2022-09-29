"Скорая застревает, такси не едет!": сыктывкарские дачники жалуются на жуткую дорогу

“Я однажды, возвращаясь на такси в середине ноября, я увидела лежащего на обочине мужчину. Его куртка насквозь была пропитана грязью, человека даже видно не было. Вызвала “скорую”, потому что он был основательно пьян и мог замерзнуть. “Скорая” мне сказала, что вызов они приняли еще час назад по этому мужику. Вот так и едут. Пожарная машина в “Искру” приехала через полчаса после вызова, дом прогорел почти полностью за это время, были пострадавшие, !скорая! приехала тоже с опозданием”, — возмущается жительница дач.

Из-за плохой дороги к сыктывкарцам не могут оперативно приехать даже сотрудники экстренной службы.

“Если идешь или едешь на велосипеде или мотоцикле по дороге летом, то приезжаешь с ног до головы в пыли. Осенью и весной — по колено в грязи. Освещения нет, дети возвращаются со школ с включенными фонарями на телефоне”, — сообщила Сыктывкарка.

Сыктывкарцы уже более десяти лет не могут добиться асфальтирования дорог на Дырноских дачах. Администрация города каждый год кормит жителей обещаниями. Ремонт дороги переносят на следующий сезон из-за отсутствия финансирования. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” разобрался в ситуации. Дорога на Дырноские дачи осенью и весной практически отсутствует. Жители не могут вызвать к себе такси, а автобусы уже давно не заезжают к ним.

“Был случай в обществе “Опытник” — женщине стало плохо, “скорую” вызвали, ехали долго с города. А когда приехали, еще минут 30 ее не увозили в больницу — из-за плохой дороги карета “скорой” застряла. Врачи говорили, что если станет ей хуже, то не спасут. Слава Богу все обошлось! Откопали машину и потихоньку отвезли в больницу”, — рассказала активистка.

По словам горожан, автобусы не заворачивают в район Дырноских дач уже более двух лет. Люди вынуждены в межсезонье идти по грязи несколько километров до автобусной остановки.

“Два года назад автобусы бастовали. Они не заезжали к нам вообще. Люди ходили пешком во время жары. Многим становилось плохо. На зимний период у нас сокращают автобусы и снимают 36-ой маршрут. Сейчас нам обещали урегулировать этот вопрос. Сейчас посмотрим, что-то сделают или нет”, — прокомментировала еще одна жительница дач.

Такси из-за дороги невозможно вызвать: цена либо запредельная, либо просто не едут машины.

“Водители автобусов постоянно плюются и матерятся, курсируя по нашей “замечательной” дороге. Людям приходится ежедневно проходить квест в виде отвратительной дороги. А автовладельцы не дадут соврать, так эпично и матерно высказываются о дороге, теряя очередную подвеску, что ни в сказке сказать, ни пером описать!”, — возмущается жительница дырноских дач.

Жители регулярно пишут обращения и жалобы на счет дороги властям. К сожалению, пока никаких результатов это не дало.

“Мы много раз писали обращения в наши государственные структуры. А воз и ныне там. Ремонта нет до сих пор. Нам предлагали только отсыпание ям и грейдирование, а оно еще и с нарушениями проводилось.Отсутствовали канавы для ухода воды. Это размывает то что "загрейдировали". Все наши обращения заканчиваются так: мы будем рассматривать, мы будем проектировать. На этом все”, — отметила председатель Совета “Будущей дороги Дырноса” Наталья Минеева.

Администрация города Сыктывкар запланировала приступить к ремонту дороги на дырносских дачах в 2024 году в рамках проекта “Безопасные и качественные дороги”, но только при наличии финансирования.

Однако есть вероятность того, что в 2023 году Сыктывкар не получит денег на ремонт дорог по программе "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщили 28 сентября на общегородской планерке.

Жители устали ждать и верить, что когда-нибудь появиться дорога по которой можно добраться до своего дома. Поэтому сыктывкарцы решили создать объединение "Будущая дорога Дырноса" .