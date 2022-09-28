Сыктывкар могут исключить из программы "Безопасные и качественные дороги"

28 сентября на общегородской планерке обсудили вероятность того, что в 2023 году Сыктывкар не получит денег на ремонт дорог по программе "Безопасные и качественные дороги". Это может произойти из-за срывов сроков ремонта на улице Интернациональной.

Исполняющий обязанности мэра столицы Коми Владимир Голдин подчеркнул, что, несмотря на то, что в целом дорожная кампания 2022 года практически завершена, с финансированием по БКД может возникнуть проблема. Для исключения такого развития событий подключили Министерство строительства и ЖКХ Коми.