"Получи скидку по погоде": "ГазТехМонтаж" проводит акцию на установку газовых счетчиков

Где и как быстро и недорого установить газовый счетчик в Сыктывкаре в 2022 году

Не так давно многие жители Республики Коми были возмущены, получив последние счета на оплату коммунальных услуг. Причина — увеличение коэффициента оплаты потребления услуг на человека и рост тарифов, которые продолжают расти и индексироваться с каждым годом. В то же время жильцы тех домов, где были установлены общедомовые или индивидуальные приборы учета, оказались в плюсе.

"Сегодня многие платят за коммунальные услуги — свет, газ, тепло, воду — по установленному нормативу. С одной стороны, "безлимитное использование" — это хорошо. Но реальный расход того же газа или воды на человека по факту значительно меньше. Получается, ежемесячно мы переплачиваем сотни, а то и тысячи рублей", — руководитель компании "ГазТехМонтаж" Сергей Феофилактов, дал совет, как сэкономить на оплате счетов.

Компания "ГазТехМонтаж" занимается установкой счетчиков на газ давно. И с каждым годом экономия при оплате счетчиков за газ становится все очевиднее. Кроме того, у "ГазТехМонтаж" 1 по 31 октября проходит акция, можно получить скидку в зависимости от цифры на градуснике: Какая цифра будет на градуснике во время того, как вы оставляете заявку, такой размер скидки вас ждет. К примеру, +3 или -3 - не важно, вы заплатите меньше на 3 процента

Средняя стоимость установки счетчика — 6200 рублей. Окупится он всего за два года, а то и скорее. А при условии, что тарифы на газ растут регулярно, индивидуальный прибор — реальный способ сберечь семейный бюджет от непредвиденных "сюрпризов". В компании "ГазТехМонтаж" монтажом занимаются только квалифицированные специалисты

Руководитель компании подчеркивает, что "ГазТехМонтаж" предоставляет широкий спектр услуг: установка и продажа газовых колонок;

Установка, замена счетчиков газа;

монтаж газовых плит, водонагревателей и котлов;

ремонт газовых водонагревателей;

замена батареек счетчиков ГРАНД. 12 лет — срок службы без поверки счетчиков, установленных "ГазТехМонтаж" В компании жителям Сыктывкара также напоминают, что в городе активно работают мошенники, которые называются именем компании "ГазТехМонтаж". Обращайтесь только по официальным контактам: Группа "ВКонтакте": https://vk.com/gtm11 Телефоны: 8(821)25-23-70, 8(800)234-77-04.

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