Мобилизованным жителям Коми снова разрешили выезжать из города

В указ, который запрещал жителям Коми, имеющим мобилизационные предписания и получившим повестки, выезжать из населенных пунктов, внесли изменения. Теперь они снова могут покидать города.

Кроме того, в указе изменился пункт о том, что работодатели должны расторгнуть договоры с гражданами этой категории. Теперь там предписано, что рабочие места должны сохраниться за мобилизованными.