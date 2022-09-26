Мобилизованным жителям Коми запретили покидать города

В Коми издан приказ, согласно которому мобилизованные жители региона больше не могут покинуть муниципалитеты. Документ подписал военком республики. Предписание вступило в силу 21 сентября.

Согласно приказу, получившие персональные повестки должны явиться в пункты и время, указанные в них. Запасники, которые проживают в Коми временно, обязаны вернуться в места постоянного проживания или прибыть в военкоматы по месту временного учета с документами и вещами.