Мобилизованным жителям Коми запретили покидать города

В Коми издан приказ, согласно которому мобилизованные жители региона больше не могут покинуть муниципалитеты. Документ подписал военком республики. Предписание вступило в силу 21 сентября.
Согласно приказу, получившие персональные повестки должны явиться в пункты и время, указанные в них. Запасники, которые проживают в Коми временно, обязаны вернуться в места постоянного проживания или прибыть в военкоматы по месту временного учета с документами и вещами.
Тем, у кого есть мобилизационное предписание, но повестку они не получали, выезд за пределы города также запрещен. Руководителям организаций при этом следует освободить мобилизованных от работы, рассчитаться с ними, выплатить зарплату и обеспечить их явку.
За нарушение приказа последует наказание.