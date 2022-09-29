Уже второй месяц учитель Гимназии искусств им. Ю.А. Спиридонова при Главе Республики Коми, выпускник Института истории и права СГУ им. Питирима Сорокина Дмитрий Воробьёв участвует во Всероссийском конкурсе "Классная тема".
Сейчас Дмитрию нужна ваша поддержка, чтобы представлять нашу республику, город Сыктывкар и Гимназию искусств в финале конкурса.
До окончания приема голосов остается совсем мало времени – голосование будет закрыто уже 01 октября!
Что нужно сделать?
- Пройти по ссылке в чат-бот конкурса: vk.cc/cgON90
- Нажать на вкладки "Голосование за "Классного учителя" и "История"
- Найти нашего педагога Дмитрия Воробьёва и проголосовать за него
Держим кулачки и желаем удачи сыктывкарскому учителю!
Сыктывкарский учитель участвует во Всероссийском конкурсе
- 11:00 29 сентября
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- AnnaAnna
фото из архива Дмитрия Воробьева
Уже второй месяц учитель Гимназии искусств им. Ю.А. Спиридонова при Главе Республики Коми, выпускник Института истории и права СГУ им. Питирима Сорокина Дмитрий Воробьёв участвует во Всероссийском конкурсе "Классная тема".
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