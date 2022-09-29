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Сыктывкарский учитель участвует во Всероссийском конкурсе

Сыктывкарский учитель участвует во Всероссийском конкурсе фото из архива Дмитрия Воробьева

Уже второй месяц учитель Гимназии искусств им. Ю.А. Спиридонова при Главе Республики Коми, выпускник Института истории и права СГУ им. Питирима Сорокина Дмитрий Воробьёв участвует во Всероссийском конкурсе "Классная тема".

Сейчас Дмитрию нужна ваша поддержка, чтобы представлять нашу республику, город Сыктывкар и Гимназию искусств в финале конкурса.
До окончания приема голосов остается совсем мало времени – голосование будет закрыто уже 01 октября!

Что нужно сделать?
- Пройти по ссылке в чат-бот конкурса: vk.cc/cgON90
- Нажать на вкладки "Голосование за "Классного учителя" и "История"
- Найти нашего педагога Дмитрия Воробьёва и проголосовать за него

Держим кулачки и желаем удачи сыктывкарскому учителю!

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