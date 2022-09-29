Сыктывкарский учитель участвует во Всероссийском конкурсе

Уже второй месяц учитель Гимназии искусств им. Ю.А. Спиридонова при Главе Республики Коми, выпускник Института истории и права СГУ им. Питирима Сорокина Дмитрий Воробьёв участвует во Всероссийском конкурсе "Классная тема".



Сейчас Дмитрию нужна ваша поддержка, чтобы представлять нашу республику, город Сыктывкар и Гимназию искусств в финале конкурса.

До окончания приема голосов остается совсем мало времени – голосование будет закрыто уже 01 октября!



Что нужно сделать?

- Пройти по ссылке в чат-бот конкурса: vk.cc/cgON90

- Нажать на вкладки "Голосование за "Классного учителя" и "История"

- Найти нашего педагога Дмитрия Воробьёва и проголосовать за него



Держим кулачки и желаем удачи сыктывкарскому учителю!