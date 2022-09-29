Tele2 обеспечила качественной связью промзону и СНТ в Усинске

Мобильный оператор Tele2 подводит промежуточные итоги проекта по развитию сети 4G в регионе в 2022 году.

Запуск новых базовых станций в Усинске позволил обеспечить сетью оператора полное покрытие промзоны и увеличить скорость мобильного интернета на этой территории. Сейчас даже в часы пиковых нагрузок на сеть пользоваться цифровыми сервисами, скачивать и отправлять тяжелый контент, звонить по видеосвязи можно без ограничений. Кроме того, Tele2 запустила 4G-модули в садовых товариществах вокруг города.

За последний год потребление интернет-трафика в Усинске выросло на 16%. Техническая дирекция компании круглосуточно отслеживает этот показатель и своевременно принимает меры по развитию инфраструктуры в тех местах, где необходимо клиентам. Например, в дачном товариществе "Сосновый бор" потребление мобильного интернета за год увеличилось в три раза, а в СНТ "Победа" – в два. После установки нового оборудования скорость передачи данных позволяет комфортно работать и учиться онлайн, пользоваться соцсетями, смотреть на смартфоне видео в HD-качестве.