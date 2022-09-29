"Единая Россия" продолжает гуманитарную поддержку Донбасса

В составе отправленного груза 1500 кг муки, и 100 кг тушенки. Возможность отправки груза появилась благодаря пожертвованиям со стороны организаций и жителей Республики Коми.

Коми Региональное отделение партии "Единая Россия" организовало отправку груза гуманитарной помощи в один из распределительных центров, расположенных на юге Российской Федерации.

Отмечаем, что с начала специальной военной операции "Единая Россия" проводит сбор пожертвований, которые идут на закупку продуктовых наборов, средств реабилитации для инвалидов, детских принадлежностей и предметов первой необходимости. А также – на обеспечение техническими средствами народной милиции ЛДНР.

На Донбассе и освобождённых территориях работает более 40 гуманитарных центров "Единой России". 15 центров открыто в ДНР. 10 из них – в Мариуполе. Еще одно направление волонтерской работы "Единой России" – это помощь с возвращением Донбасса к мирной жизни. Партия отправляет стройматериалы для восстановления разрушенных соцобъектов, домов, закрытия тепловых контуров зданий.

Напомним, что по поручению Председателя партии "Единая Россия", Заместителя Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева помощь Донбассу и освобождённым территориям станет отдельным разделом народной программы Партии.