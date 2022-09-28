В мэрии Сыктывкара проходит городская планерка: онлайн-трансляция

28 сентября в администрации Сыктывкара проходит общегородская планерка, где исполняющий обязанности мэра Владимир Голдин слушает отчеты ведомств и обсуждает вопросы, которые касаются столицы Коми. Портал "Про Город Сыктывкар" ведет прямую текстовую трансляцию с заседания.

Владимир Голдин: "Начинаем нашу городскую планерку, рад всех приветствовать. Солнышко светит, а значит у всех настроение боевое и рабочее. Сегодня благодарственное письмо от Минтруда Коми мы вручаем руководителю "Жилкомхоза".

Отчет МВД:

"53 праздничных мероприятия, связанных с празднованием Дня российского флага охраналось полицией. 21 сентября объявлена частичная мобилизация и поэтому организована поддержка военкомов. Пикетов и митингов против частичной мобилизации никто не проводил".



"380 преступлений в Сыктывкаре и в Эжвинском районе. 7 грабежей, 1 с оборотом оружия, 25 связанных с наркотиками. 16 из них раскрыто. Поймано 7 пьяных водителей. Проводятся профилактические мероприятия".

Отчет МЧС:

14 человек потерялось в лесу и обратилось в службу спасения, из них двое вышли сами.

На водных объектах нет происшествий.

10 пожаров на территории Сыктывкара. Без погибших, пострадали двое.

Сети коммунального характера - 13 аварийных ситуаций.

На сетях водоснабжения - 8 аварийных ситуаций. Все аварийные ситуации ликвидированы.

Владимир Голдин: "Я проезжал вчера по городу, у нас не начаты работы по адресу: Катаева, 15"?

МЧС: "Все документы подготовлены, планируется благоустройство".

О котельных:

"Все параметры в норме. Продолжаются работы по перекладке сетей. 95% уже выполнено. Все объекты взяты на контроль, до 30 сентября закроем. Реагируем на все аварийные ситуации, быстро обрабатываем".

Владимир Голдин: "Что с раскопками у Вечного огня? Когда закончим?

Ответ: "Выполнили строительные работы уже на 100%, осталось благоустройство. Закончим и сдадим в первой декаде октября".

Электрические сети: "С погодой не повезло, из-за дождей и ветра были проблемы с электричеством, но мы их быстро устранили. За текущий месяц мы провели работы, меняли кабельные киловольтные линии. Если будут отключения, будем быстро устранять".

Владимир Голдин: "Беспокоит: где насосные "Водоканала"? Мечты жизнеобеспечения…"

Водоканал: "Все в штатном режиме. Основные работы идут по замене ветхих аварийных сетей. Наша основная работа: сейчас мы заменяем между Човом и Емвалем. Планируемое окончание работ там - конец сентября. Этот участок уже введен в работу. По авариям: в основном из-за замены ветхих сетей. Много участков вводятся в замену, и из-за этого другие участки берут на себя больше напряжения. Остановки насосных станций из-за электричества негативно на нас сказываются".

Владимир Голдин: "Петрозаводская, 38/40 - что там с ним"?

Водоканал: "Нет объекта и не ордера".

Владимир Голдин: "Разберёмся".

Дорхоз: "Устранение искусственных неровностей. 700 квадратных метров бетонного покрытия отремонтировали. Вывезли на полигон 300 тонн мусора. Замена дорожных знаков. Горизонтальную разметку делаем на дорогах. 60 аварийных деревьев вырубили. 5 остановочных павильонов установили на Сысольском шоссе. Производим заготовки песчано-соленной смеси в рамках подготовки к зиме. Готовность к зиме у нас 64%. Физические работы по всем улицам завершены. Остались незначительные недоработки. Сложность с реализаций капитального ремонта улицы Индустриальной. Выполнили лишь 23%, а контракт кончается 30 сентября. Начнём на него воздействовть - на нашего подрядчика. Проходит диагностика дорожного покрытия".

Благоустройство от Дорожного хозяйства: "Все силы кидаем на уборку листвы, поддерживаем территории в частоте. Уличное освещение - устраняем короткие замыкания. Речные перевозки - отработали без происшествий, суда ходят, согласно утвержденному распсанию. Проводим систему ливневых канализаций, заменяем люки. Подготовка к зиме на 86%. Завершаем работу фонтанов 3 октября. Помогали с митингами - устанавливали леера и металлоискатели. Чрезвычайных ситуаций не было. Обнаружили две надписи в Кировском парке и на одном из памятников, которые оперативно устранили.

Жилкомуслуги: "Завоз топлива на Седкыркещ - 100%".

Эжвинский Жилкомхоз: "Аварийных ситуаций нет. Качество воды соответствует".

Владимир Голдин: "Как часто берет пробы воды"?

Ответ: "Ежедневно! Жалоб нет на качество воды. Техника к зиме готова".

Автоперевозчики: "Работаем в штатном режиме, перевозки в соответствии с графиком. Участвовали в мероприятиях по обследованию пассажиропотока.

Владимир Голдин: "По кратким докладам все. Муниципальный центр управления Сыктывкара все жалобы граждан коммуницирует, в некоторых ведомствах не всегда правильно реагируют на поступающие жалобы".

Муниципальный центр управления по Сыктывкару: "Темы вопросов от жителей Сыктывкара и их проработка. По статистике, сыктывкарцы активные. Мы за 2021 год проработали 8400 вопросов".

Муниципальный центр управления по Сыктывкару: "Людей интересуют состояние дорог и тротуаров, животные, благоустройство, детские сады и школы и многое другое".

Владимир Голдин: "Прошу обратить внимание, "Т-Плюс" и Водоканал на первом месте. Люди жалуются, что долгие сроки по благоустройству, и их возмущение отражается на этих цифрах".

Функционирование общественного транспорта:

Муниципальный центр управления по Сыктывкару: "Из-за поломок автобусы сходят с линий, а сесть в следующий автобус в час пик проблематично".

Владимир Голдин: "Обращаюсь к товариществу, сфотографируйте этот слайд, потому что тут много именно ваших автобусов".

Муниципальный центр управления по Сыктывкару: Так же актуальны проблемы по уличному освещению. Люди жалуются что в городе темно, школьники некоторые возвращаются во вторую смену родителем беспокоятся

Владимир Голдин: "Жалоб по свету много, успеваете ли вы обрабатывать проблемы в отсутствии освещения"?

Ответ: "Днем и ночью мы производим объезды. Есть 16 негорящих светильников, это не так много и они находятся в основном на перефирии. Сегодня у вас будет совещание с "Ростелекомом", чьи лампы фирмы "Филипс" находятся на гарантии и в рамках нее они должны делать замену или ремонт в течение двух дней. После совещании дам ответ вам".

Владимир Голдин: "Когда будет рейтинг подведомственный учреждений"?

Муниципальный центр управления по Сыктывкару: "Как скажете - сделаем".

Владимир Голдин: "Тогда жду сначала отрицательный рейтинг, потом положительный".