Охранная компания прокомментировала ситуацию со скандалом в сыктывкарской школе №1

Компания, в которой работает охранник, ставший главным героем скандального инцидента в сыктывкарской школе №1, прокомментировала случай. По словам юротдела ЧОПа, женщина первая начала оскорблять их сотрудника.

Напомним, 27 сентября в школе №1 произошел скандальный случай. Охранник распылил перцовый баллончик в лицо матери одной из учеников.

Как сообщили журналисту “Про Города” в охранном предприятии, женщина не предоставила документы, удостоверяющие ее личность на пропускном посту и отказалась показывать содержимое сумки.