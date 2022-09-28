Охранная компания прокомментировала ситуацию со скандалом в сыктывкарской школе №1

Компания, в которой работает охранник, ставший главным героем скандального инцидента в сыктывкарской школе №1, прокомментировала случай. По словам юротдела ЧОПа, женщина первая начала оскорблять их сотрудника.
Напомним, 27 сентября в школе №1 произошел скандальный случай. Охранник распылил перцовый баллончик в лицо матери одной из учеников.
Как сообщили журналисту “Про Города” в охранном предприятии, женщина не предоставила документы, удостоверяющие ее личность на пропускном посту и отказалась показывать содержимое сумки.
“Как нам рассказал наш сотрудник, этой женщине запрещено заходить на территорию школы. На видео, которое появилось в сети, не видно всего произошедшего. Опубликован был лишь кусочек. Наш сотрудник утверждает, что женщина начала оскорблять его, нецензурно выражаться. Мы подали заявление в полицию, следствие уже начало проверку по школе”, — заключили в юридическом отделе частного охранного предприятия.