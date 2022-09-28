"Он ударил меня": сыктывкарка, на которую напал охранник, рассказала свою версию событий

“Моя дочь, конечно же, отреагировала на это. Она откинула руки учительницы и пошла в раздевалку. А эта женщина побежала за ней и начала ей нотации читать. Она ее оскорбляла. Из-за чего моя дочь стала очень сильно переживать”, — отметила мать девочки.

По словам сыктывкарки, ее ребенка сильно схватил за плечи и потащил на пост дезинфекции.

“Я писала требование, чтобы моего ребенка пускали через альтернативный вход, минуя эти рамки дезинфекции. Я изучила все по этим рамкам и узнала, что у них нет сертификатов, подтверждающих безопасность этой процедуры. Администрация школы соблюдала мою просьбу. Но 27 сентября моего ребенка силой хотели заставить через рамку пройти”, — поделилась женщина.

27 сентября в сыктывкарской школе №1 произошел конфликт между охранником и мамой одного из школьников. Все началось с того, что женщина возмутилась тем, что ее дочь принудили пройти через пост дезинфекции.

В сыктывкарской школе №1 произошел инцидент с охранником. Мужчина распылил перцовый баллончик прямо в глаза матери одного из учеников. Инцидент попал на видео. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с сыктывкаркой.

“В школе я беспрепятственно прошла через пост охраны, через турникет. У меня даже документов не попросили. Меня никто не остановил, никто не окликнул. То есть любой посторонний человек может вот так вот зайти”, — прокомментировала сыктывкарка.

После инцидента в школу пришла мать. Женщина хотела выяснить, почему с ее ребенком так грубо обошлись.

После того, как женщина преодолела охрану, она поднялась на второй этаж к завучу. Со слов сыктывкарки, сотрудница школы начала хамить вместо того, чтобы разобраться в проблеме.

“Я сказала ей, что вы имели наглость давить на моего ребенка и при этом меня не поставили в известность. Я сама была очень напряжена. Начала снимать все на камеру, естественно. Завуч это заметила и попыталась выбить у меня из рук телефон. Для нее это нормально. Я вся тряслась из-за переживаний. Она начала бегать от меня. Я пошла за ней”, — возмущается мать девочки.

После разговора с завучем женщина спустилась вниз к посту охраны. Со слов сыктывкарки, она спокойно попросила охранника школы пропускать ее дочь через турникет, а не через пост дезинфекции.

“У меня не было никаких претензий к охране. Я видела, что завуч просто возле вахты ходила. Она меня проигнорировала полностью. Я подошла к охраннику и попросила не препятствовать моему ребенку проходить через альтернативный вход. Я не кричала, не махала руками. Я просто хотела донести ему информацию, раз меня завуч игнорирует”, — отметила женщина.

На просьбу матери школьницы охранник отреагировал агрессией. Как сообщила женщина, он начал ее оскорблять.

“У меня сложилось впечатление, что он был с похмелья. Я ему спокойно сказала: я не предъявляю вам претензий. Я всего лишь попросила. А охранник начал вести себя агрессивно. Затем он брызнул мне баллончиком в лицо. А спереди и сзади были дети, которые тоже пострадали. А рядом прошел соцпедагог, как ни в чем не бывало”, — рассказала сыктывкарка.

После инцидента женщина вышла на улицу. Ей пришлось самой себе вызвать скорую и полицию. Через пару минут она начала терять зрение.

“Я стояла в состоянии шока. Я опешила. Ну, как охранник школы и вот так вот брызнул в глаза? А если бы у него был пистолет в руках?” — возмущается мама ребенка.

Женщина стояла на крыльце, ждала скорую. По ее словам, на улицу вышел охранник и продолжил оскорблять ее.

“Он ударил меня по шее, телефон выбил из рук и разбил его. Потом я уже ослепла окончательно”, — поделилась горожанка.

На помощь женщине пришли два подростка. Они предложили промыть глаза молоком.

“Я по голосу поняла, что это дети. Я ничего не видела. Мне было больно. Два мальчика очень помогли мне. Они сами за свой счет сбегали купили молоко. Говорили, как правильно промыть глаза. После этого мне стало легче. Вечером того дня мне один из них написал во “ВКонтакте” и спросил, как я. Я очень благодарна им”, — прокомментировала мама девочки.

28 сентября на общегородской планерке исполняющий обязанности мэра Владимир Голдин высказался об инциденте.

“Ситуация недопустима, такого быть не должно. Управление образования уже вышло с инициативой содействия. В ближайшее время его уволят как минимум, материалы переданы в органы — наша позиция здесь жесткая".