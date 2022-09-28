Сыктывкарцы об охраннике, который распылил перцовку в лицо женщине: "Гнать его оттуда"

27 сентября в школе №1 столицы Коми произошло ЧП, о котором уже на следующий день заговорил весь город. Его прокомментировали и в мэрии, и в управлении образования, и во всех соцсетях Сыктывкара.

Речь идет об инциденте, где охранник из ЧОПа распылил в лицо женщине перцовый баллончик. Все это попало на видео и вызвало настоящий скандал.

Ожидаемо, многие встали на сторону женщины и отозвались о действиях охранника крайне негативно, предложив его уволить:

"Не должны такие люди работать в охране, да еще и в школе", — считает Владислава Димина