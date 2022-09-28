Сыктывкарцы об охраннике, который распылил перцовку в лицо женщине: "Гнать его оттуда"

27 сентября в школе №1 столицы Коми произошло ЧП, о котором уже на следующий день заговорил весь город. Его прокомментировали и в мэрии, и в управлении образования, и во всех соцсетях Сыктывкара.
Речь идет об инциденте, где охранник из ЧОПа распылил в лицо женщине перцовый баллончик. Все это попало на видео и вызвало настоящий скандал.
Ожидаемо, многие встали на сторону женщины и отозвались о действиях охранника крайне негативно, предложив его уволить:
"Не должны такие люди работать в охране, да еще и в школе", — считает Владислава Димина
"По видео видно, что человек явно работать там не должен, а за свои действия должен ответить", — пишет Александр Михеев
"Что это за человек работает в детском учреждении? Должна быть справка от психиатра. Он явно не проходил тест с психологом. Опасный тип, на мой взгляд!" — возмущена Евгения Павлекова
"Таких и близко подпускать нельзя на такие должности, да еще с детьми", — уверен Евгений Брезгин
"Гнать его оттуда. Он и малышей по шее не постесняется треснуть", — предлагает Евгений Миклош
Тем не менее, не все оказались так лояльны к пострадавшей. Некоторые заявили, что она, в целом, тоже виновата в произошедшем:
"Мужик тоже, конечно, неадекватно себя ведет, но женщина тоже провокаторша!" — комментирует Наталья Каунова.
"Зачем она его провоцирует? Не проще с директором обсудить? Охрана некомпетентна", — удивляется Ольга Пальчикова.
"Оба ведут себя неправильно. И охранник и оператор с камерой, говорящий женским голосом", — высказывается Евгений Фильман
"Нечего было руками махать и права качать на охранника. Иди в его ЧОП и там хоть заорись с его начальством, а мужик при исполнении", — говорит Дмитрий Борисович.
"Он выполняет свои обязанности!" — уверен Александр Вольф