Мэрия Сыктывкара требует уволить охранника, который распылил баллончик в лицо женщине

27 сентября в школе №1 города Сыктывкара произошло ЧП: сотрудник ЧОПа, который работает охранником в учебном заведении, распылил перцовый баллончик в лицо женщине. Произошедшее прокомментировали в мэрии.
Как заявили в городской администрации, обстоятельства произошедшего выясняются. После распыления баллончика всех школьников вывели на улицу, после чего они вернулись к занятиям в штатном режиме.
В Управлении образования выразили однозначную позицию по поводу инцидента: охранник ЧОПа не должен был принимать подобные меры и не имел на это никаких законных оснований. В адрес частного охранного предприятия направлено требование уволить этого сотрудника, также информация передана полиции.