Мэрия Сыктывкара требует уволить охранника, который распылил баллончик в лицо женщине

27 сентября в школе №1 города Сыктывкара произошло ЧП: сотрудник ЧОПа, который работает охранником в учебном заведении, распылил перцовый баллончик в лицо женщине. Произошедшее прокомментировали в мэрии.

Как заявили в городской администрации, обстоятельства произошедшего выясняются. После распыления баллончика всех школьников вывели на улицу, после чего они вернулись к занятиям в штатном режиме.