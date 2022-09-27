В Сыктывкарской школе охранник брызнул перцовым баллончиком в лицо женщине

27 сентября в школе №1 произошло ЧП: охранник применил перцовый баллончик к женщине. Как сообщает БНК, мужчина распылил его прямо в лицо сыктывкарки. Пришлось вызывать скорую помощь.
В администрации Сыктывкара прокомментировали инцидент в школе №1, когда охранник распылил в лицо женщины перцовый баллончик. Школьники при этом обучались штатно после проветривания помещений.
Вскоре инцидент прокомментировала администрация школы. Там подтвердили произошедшее. Женщина оказалась мамой одного из учащихся. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.
Управление образования заявляет, что охранник в любом случае не имел права применять подобные средства. В адрес ЧОПа направлено требование уволить мужчину. Также информацию передали в полицию.