В Сыктывкарской школе охранник брызнул перцовым баллончиком в лицо женщине

27 сентября в школе №1 произошло ЧП: охранник применил перцовый баллончик к женщине. Как сообщает БНК, мужчина распылил его прямо в лицо сыктывкарки. Пришлось вызывать скорую помощь.

В администрации Сыктывкара прокомментировали инцидент в школе №1, когда охранник распылил в лицо женщины перцовый баллончик. Школьники при этом обучались штатно после проветривания помещений.