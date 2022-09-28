Владимир Уйба: "Поддерживая наших ребят, поддерживаем нашего Президента!"

В Республике Коми прошел патриотический концерт-митинг "Zа наших!" В мероприятии приняли участие сторонники, активисты, члены партии и депутаты фракций "Единой России", а также общественники и неравнодушные граждане. На сцене Театральной площади выступали городские исполнители и творческие коллективы.

Концерт начался с минуты молчания в память о погибших в Ижевске.

"Мы собрались с вами чтобы поддержать наших воинов, ребят, которые уже сражаются на Донбассе, которые сегодня во исполнение указа Президента о частичной мобилизации двумя командами отправились защищать нашу Родину. Поддерживая наших ребят, мы поддерживаем нашего Президента!", – обратился к участникам Секретарь Коми РО Партии, Глава Коми Владимир Уйба.

Из Коми проводили уже вторую команду воинов, призванных по частичной мобилизации. Владимир Уйба рассказал, с какими словами герои уходили на фронт.