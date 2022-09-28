Владимир Уйба: "Поддерживая наших ребят, поддерживаем нашего Президента!"

В Республике Коми прошел патриотический концерт-митинг "Zа наших!" В мероприятии приняли участие сторонники, активисты, члены партии и депутаты фракций "Единой России", а также общественники и неравнодушные граждане. На сцене Театральной площади выступали городские исполнители и творческие коллективы.
Концерт начался с минуты молчания в память о погибших в Ижевске.
"Мы собрались с вами чтобы поддержать наших воинов, ребят, которые уже сражаются на Донбассе, которые сегодня во исполнение указа Президента о частичной мобилизации двумя командами отправились защищать нашу Родину. Поддерживая наших ребят, мы поддерживаем нашего Президента!", – обратился к участникам Секретарь Коми РО Партии, Глава Коми Владимир Уйба.
Из Коми проводили уже вторую команду воинов, призванных по частичной мобилизации. Владимир Уйба рассказал, с какими словами герои уходили на фронт.
"Мы понимаем, куда мы идем, мы выполним свой долг и вернемся обратно с победой", – спокойно говорят они.
Глава Коми напомнил, что сегодня Украина – место, определенное США и странами НАТО для развязывания войны против России.
"Соединенным Штатам не нужна Россия, им и их вассалам нужны только богатства нашей земли. В своих планах они уже давно стерли нас с лица земли", – сказал Владимир Уйба.
В своем обращении Владимир Уйба отметил особую важность решения, принятого Президентом страны.
"Поддержка Президентом и Верховным главнокомандующим В. В. Путиным референдума наших братьев в Луганской и Донецкой, Херсонской и Запорожской областях – великое решение во имя спасения людей и сохранения России. Наша задача, здесь, в тылу – сделать все, чтобы наши ребята ни в чем не нуждались, чтобы они спокойно выполняли свою работу, зная, что их семьи под надежной защитой. Победа будет за нами!", – подчеркнул Владимир Уйба.
Перед участниками события также выступил депутат Госсовета Республики Коми Андрей Климушев, который во время своего отпуска был в Мариуполе и работал по специализации "Скорая и неотложная медицинская помощь".
"Мы пришли сюда, чтобы сказать всему миру, что мы солидарны с Президентом нашей страны в его решении о частичной мобилизации. Это ответственный, серьезный, тяжелейший, но обоснованный шаг, когда твоей стране грозит опасность. Мобилизация нужна по всем направлениям. На фронте, в тылу и в каждом из нас. Я был на Донбассе, видел людей, убитых горем. Очевидцы рассказывали, как с многоквартирных домов фашисты сгоняли людей в подвалы и бросали туда гранаты, как они убивали детей. Люди, пережившие горе на Донбассе достойны поддержки российского народа, народа-победителя. Находясь там, я чувствовал поддержку своих земляков, молитвы своих родных и близких. И я призываю вас делать то же самое за наших парней. Наше дело правое! Мы победили в 1945-м, победим и сегодня!", – сказал Андрей Климушев.
Реклама. "Единая Россия"