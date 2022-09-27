В Сыктывкаре собирают деньги на похороны мальчика, который погиб в ДТП под Ярославлем

Семья мальчика из Сыктывкара, который погиб в страшном ДТП под Ярославлем начала сбор средств на перевозку тела. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с сестрой погибшего подростка.

Напомним, 25 сентября в Ярославском районе в результате ДТП погибла семья из Коми. Из-за столкновения автомобиля “Hyundai Tucson” с грузовиком на месте скончались четыре человека. Среди них был 14-летний подросток из Сыктывкара, его отец, и женщина с ребенком.

Сейчас мама ребенка начала сбор средств на организацию перевозки тела и похорон.

“Мой четырнадцатилетний брат вместе с отцом ехал на годовщину смерти бабушки в Калужскую область. Они так и не доехали”, — сообщила сестра погибшего мальчика Полина Лапокина.

Вся семья и родственники погибших находятся в трауре. Транспортировка тела и похороны выходят для сыктывкарцев дорого.