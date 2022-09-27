В Сыктывкаре собирают деньги на похороны мальчика, который погиб в ДТП под Ярославлем

Семья мальчика из Сыктывкара, который погиб в страшном ДТП под Ярославлем начала сбор средств на перевозку тела. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” пообщался с сестрой погибшего подростка.
Напомним, 25 сентября в Ярославском районе в результате ДТП погибла семья из Коми. Из-за столкновения автомобиля “Hyundai Tucson” с грузовиком на месте скончались четыре человека. Среди них был 14-летний подросток из Сыктывкара, его отец, и женщина с ребенком.
Сейчас мама ребенка начала сбор средств на организацию перевозки тела и похорон.
“Мой четырнадцатилетний брат вместе с отцом ехал на годовщину смерти бабушки в Калужскую область. Они так и не доехали”, — сообщила сестра погибшего мальчика Полина Лапокина.
Вся семья и родственники погибших находятся в трауре. Транспортировка тела и похороны выходят для сыктывкарцев дорого.
“На перевозку четырех человек нам нужно около 100 тысяч рублей. Плюс еще похороны и поминки, а там еще девять и сорок дней. Только на похороны уйдет 150-160 тысяч рублей. Оставшиеся деньги мы передадим родственникам других погибших в этом ДТП ”, — объяснила Полина.
Отчет о всех собранных деньгах опубликуют на странице матери мальчика — Марии Костылевой.
Если вы хотите помочь семье, то можете перевести средства по номеру телефона 89041020931 (Полина Ивановна Лапокина).