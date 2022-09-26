В страшном ДТП под Ярославлем погибла семья из Коми

25 сентября в страшном ДТП под Ярославлем погибла целая семья из Коми. Об этом со ссылкой на ГИБДД города сообщает "Комиинформ".
Авария случилась около 21.00 на 238 километре трассы М-8 "Холмогоры" в Ярославском районе. Hyundai Tucson врезался в грузовик Mercedes. В результате аварии ДТП погибли 40-летний мужчина, который был за рулем, 43-летняя женщина, 14-летний подросток и 8-летняя девочка.
На месте работали сотрудники ГИБДД и следователи, а также спасатели и скорая. Проводится проверка.
Напомним, недавно печальная авария случилась и в Коми. В Воркуте пьяный водитель сбил девушку, которая шла через дорогу. В результате она впала в кому.