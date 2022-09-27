Кинологи из Коми стали одними из лучших в соревнованиях МВД России

Кинологи из Коми со служебными собаками показали одни из лучших результатов во всероссийских состязаниях.

В упражнении "Поиск наркотических средств" кинолог из Коми Мария Власова заняла второе место, а с упражнением "Поиск взрывчатых веществ" лучше всего справилась кинолог Юлия Реутова.

В общекомандном зачете по второй группе 1-е место завоевали кинологи Коми.

Кстати, Юлия Реутова в далеком 2015 году дала изданию "Про Город Сыктывкар" большое интервью в честь Дня кинолога. Специалист рассказала о своих собаках, о том, на что они способны и что происходит с четырехлапыми после того, как их списывают со службы.