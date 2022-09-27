"Единая Россия" обеспечит гарантии мобилизованным для участия в СВО

Речь идёт о защите трудовых прав и дополнительных финансовых гарантиях для граждан.

"Единая Россия" внесла законопроекты о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим и поправки в трудовое законодательство, которые обяжут работодателей сохранять рабочие места за сотрудниками, отправляющимися на фронт. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Первый законопроект гарантирует, что после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.

"Предложенные нами изменения также позволят зачесть период, проведённый на военной службе, в трудовой стаж, оставят за сотрудником дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, возможности улучшения социально-бытовых условий", – пояснил он. Кроме того, дополнительные гарантии получат члены семей таких военнослужащих.

"В частности, преимущественное право на сохранение рабочего места при сокращении штата в организации. Таких сотрудников работодатель не сможет привлекать к сверхурочной работе и отправлять в командировки без их согласия. Подготовленные нами поправки будут приняты в самое ближайшее время. Аналогичные изменения по сохранению рабочих мест коснутся гражданских служащих", – заключил Андрей Турчак.

Изменения, в том числе, системно закрепят меры, предусмотренные Постановлением Правительства. По законопроекту о кредитных каникулах призванным по мобилизации военнослужащим также могут быть предложены варианты уменьшения ежемесячного платежа по действующим кредитам на тот же срок.

Также "Единая Россия" предлагает ввести мораторий на начисление пеней за оплату ЖКУ для участников СВО. Речь идёт как о добровольцах, так и о тех, кто призван в рамках частичной мобилизации.