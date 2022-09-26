Стало известно, когда в Сыктывкаре стартует призывная кампания

27 сентября в Общественной приемной Главы Коми пройдет прямая линия на тему осеннего призыва в республике, который стартует с 1 октября. Задать свои вопросы жители региона смогут с 14.15 до 15.15.

На вопросы жителей Коми ответят военком столицы республики, Сыктывдинского и Корткеросского районов Игорь Безручко, а также глава следственного отдела по Сыктывкару Дмитрий Сотиев. Звонить можно по телефону 8(8212)285-298.