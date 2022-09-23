Частичная мобилизация в России: все, что сейчас известно о ней

Очередности призыва из запаса, как пояснили в Минобороны, нет, но приоритет отдается тем, у кого есть подходящие военно-учетные специальности. Один из основных факторов при призыве из запаса в рамках частичной мобилизации — наличие боевого опыта.

По словам представителя Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил РФ контр-адмирала Владимира Цимлянского, мобилизации подлежат необходимые для выполнения задач граждане. Среди них, по его словам, стрелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.

Призыву по мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие офицеры до 55 лет. Некоторые должности могут замещаться женщинами, имеющими соответствующие военно-учетные специальности, например, медработники.

Квоты по численности призываемых из запаса нет. Каждому субъекту РФ исходя из резервов определено отдельное задание по поставке мобилизационных ресурсов. Мобилизованные получат статус, выплаты и все социальные гарантии как военнослужащие, проходящие военную службу по контракту.

Кого мобилизация не коснется:

забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;

признанные временно не годными по состоянию здоровья;

занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами первой группы;

имеющие на иждивении четырех и более детей в возрасте до 16 лет;

те, чьи матери кроме них имеют четырех и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа;

военные пенсионеры, находящиеся в отставке и снятые с учета;

те, кто постоянно живет вне России и не состоит на воинском учете.

Осенний призыв никак не связан с СВО. Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут проходить военную службу на территории РФ. Призыва студентов-очников, обучающихся в вузах, не будет.