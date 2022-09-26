В Коми создали центр помощи ошибочно мобилизованным гражданам

Общественный народный фронт заявил о создании в Коми и других регионах России центров содействия ошибочно призванным на службу.

Как заявили в Народном фронте, центры будут работать по вопросам ошибочно призванным на военную службу в нарушение указа президента, а также обустройства и быта мобилизованных граждан. Обращения можно подать лично, придя в офис 3-78а в доме №4 по улице Бабушкина в Сыктывкаре.