Усинск поделился опытом заботы о бездомных животных

В приюте для безнадзорных животных города Усинска прошел День открытых дверей. С момента организации данного учреждения члены и сторонники партии "Единая Россия" активно ему помогают. Недавно в рамках реализации грантового партийного проекта учреждение выиграло средства на приобретение вольеров для собак.

"Когда я посетил приют в первый раз, меня поразило количество собак. В этом приюте их около ста. Условия вполне сносные. В любом случае лучше, чем на улице, где жизни и здоровью собаки постоянно что-то угрожает. Клетки находятся на открытом воздухе. Для того чтобы вода у собак была постоянно я помог приюту и изготовил кольца, которые мы привалили к клеткам. Теперь поилки для собак надежно зафиксированы. Животных выгуливают на огороженной территория приюта, где у них есть возможность размять лапы и побегать. Систематически помогаю приюту поставкой опилок и продуктами. Кто не любит собак, тот не ценит верность. С этим утверждением можно смело согласиться, ведь собаки – это самые искренние и самые преданные животные", – подчеркнул член местного Политсовета, координатор партпроекта "Защита животного мира" в Усинске Селибий Ордашев.

Активисты Партии также помогают учреждению с подвозом опилок, закупкой воды и корма, вывозом бытового мусора. Благодаря небезразличным гражданам была облагорожена территория приюта, установлены ворота и ограждения, приобретены пищевые бочки.