Усинск поделился опытом заботы о бездомных животных

В приюте для безнадзорных животных города Усинска прошел День открытых дверей. С момента организации данного учреждения члены и сторонники партии "Единая Россия" активно ему помогают. Недавно в рамках реализации грантового партийного проекта учреждение выиграло средства на приобретение вольеров для собак.
"Когда я посетил приют в первый раз, меня поразило количество собак. В этом приюте их около ста. Условия вполне сносные. В любом случае лучше, чем на улице, где жизни и здоровью собаки постоянно что-то угрожает. Клетки находятся на открытом воздухе. Для того чтобы вода у собак была постоянно я помог приюту и изготовил кольца, которые мы привалили к клеткам. Теперь поилки для собак надежно зафиксированы. Животных выгуливают на огороженной территория приюта, где у них есть возможность размять лапы и побегать. Систематически помогаю приюту поставкой опилок и продуктами. Кто не любит собак, тот не ценит верность. С этим утверждением можно смело согласиться, ведь собаки – это самые искренние и самые преданные животные", – подчеркнул член местного Политсовета, координатор партпроекта "Защита животного мира" в Усинске Селибий Ордашев.
Активисты Партии также помогают учреждению с подвозом опилок, закупкой воды и корма, вывозом бытового мусора. Благодаря небезразличным гражданам была облагорожена территория приюта, установлены ворота и ограждения, приобретены пищевые бочки.
"Считаю, что основной задачей для нас должно стать изменение культуры отношения к питомцам. Бездомные животные – проблема, которую невозможно решить с помощью простых и быстрых мер. Собаки и кошки оказываются на улице из-за безответственности человека, поэтому нужно не только работать с животными, но и менять нашу культуру", – отметил депутат Госсовета Коми Виктор Коновалов.
Дополнительные вольеры в учреждении были установлены в рамках конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" в Коми и Ненецком автономном округе, а большие уличные вольеры были изготовлены благодаря помощи ООО "Усинск НПО – Сервис" в лице генерального директора Игоря Ерёмина и ООО "Квартет – Сервис" в лице гендиректора Сергея Гаврилова.
Стоит отметить, что в Республике Коми оказание помощи в организации и содержании приютов для бездомных животных осуществляется в соответствии с направлением "Экология для жизни" народной программы партии "Единая Россия".