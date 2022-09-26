Пустырь перед Свято-Стефановским собором преобразился в благоустроенную территорию

Благоустройство общественного пространства произведено в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды", а также народной программы партии "Единая Россия".

Партийцы уже не раз проводили контроль благоустройства этой территории по ул. Ленина – Свободы. За более чем два месяца необходимые работы практически завершены. Произведена укладка тротуарной плитки, завершена укладка бордюра, сделана выемка грунта и завезена плодородная почва, высажены деревья, установлены уличные светодиодные светильники, а для декорирования 40 квадратных метров сквера была специально привезена рыжая речная галька.

Мы пообщались с представителями организации-подрядчика и партии "Единая Россия" чтобы выяснить, какие финальные штрихи предстоит сделать на объекте и как появление нового «места притяжения» восприняли сыктывкарцы.

"Из малых архитектурных форм здесь будут установлены большие скамейки, составляющие 70% стоимости МАФов, качели, урны и велопарковка. Завод производитель обязуется поставить все компоненты до конца октября. Жители этого района довольны. Люди подходили, благодарили. Вначале они опасались, что мы здесь планируем построить какое-то офисное здание. По итогу увидели, что идет благоустройство и мне показалось, что все были довольны", – рассказал директор подрядной организации Максим Полуэктов. "Очень радует, что в этом районе на месте заброшенного пустыря появилась хорошая, благоустроенная общественная территория. Некоторые технологии, примененные в этом проекте, используются в городе впервые. Абсолютно оригинальное освещение. Очень понравилось, что опоры для дорожных знаков выдержаны в общей стилистике проекта. С нетерпением ждем, когда придут малые архитектурные формы. По окончании ремонта фасада соседнего здания будет продолжено озеленение. Как депутат этого округа держу объект на личном контроле, и уже сейчас мы видим, что это будет одно из уютнейших мест города. Мы все находимся в приятном ожидании", – рассказал координатор партпроекта "Городская среда" в Республике Коми Алексей Линков.