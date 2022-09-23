Авторские телеграм-каналы Коми: о чем пишут чиновники и общественники

В марте 2022 года мессенджер “Телеграм” обошел по популярности все остальные подобные приложения в Республике Коми. Корреспондент портала “Про Города Сыктывкар” узнал, у каких чиновников есть авторские каналы и о чем пишут общественники и журналисты.

Уже из названия становится понятно, кто является автором канала – журналистка и общественница Коми Дарья Шучалина. На своем ресурсе она преимущественно публикует новости из жизни региона со своей оценкой. В основном это социально-общественные истории, например, ЖКХ. Некоторые посты подвергаются критике в больших безликих тг-каналах региона. При этом комментарии у Дарьи Шучалиной выключены. В последнее время Дарья Шучалина в своем тг-канале рассказывает о работе администрации города Сыктывкара. Не забывает она и высказывать свое мнение об острых политических ситуациях в Коми.

Владимир Голдин. Просто о сложном. 176 подписчиков

Телеграм-канал исполняющего обязанности мэра Сыктывкара отличается от остальных подобных. Владимир Голдин единственный из этого рейтинга, кто пользуется видео-кружочками. В основном на своем ресурсе исполняющий обязанности мэра города поднимает темы, связанные с жизнеобеспечением столицы Коми. Поскольку информация в его телеграм-канале появляется “из первых уст”, остальные региональные каналы активно ее перепечатывают.

НатальяХозяиноваСыктывкар. 620 подписчиков

Телеграм-канал бывшего градоначальника столицы Коми. Летом 2022 года Наталья Хозяинова покинула свой пост и перешла на должность в администрацию главы Республики Коми. (здесь выделить синим с гиперссылкой на пг новость). При этом экс-мэр не перестала вести свой телеграм-канал. Более того, практически до сентября 2022 года в описании канала красовалась надпись “ТГ-канал главы города Сыктывкара”. Сейчас этого текста уже нет. Судя по каналу, Наталья Хозяинова очень скучает по временам на должности мэра, так как ее посты до сих пор в основном посвящены Сыктывкару. Кроме этого бывший мэр публикует информацию о своих поездках по районам Коми.

Открытая Студия. 29 подписчиков

Еще один политически-общественный канал, посвященный проекту видео “Открытая Студия”, ведущим которого является депутат Госсовета Коми Сергей Артеев. С очередностью раз в несколько недель, а иногда и чаще, депутат выходит в часовой прямой эфир со своими избирателями через социальную сеть “ВКонтакте”, в которой он делится информацией о том, что изменилось в Республике Коми, в том числе с его участием. Куски эфиров режутся на части и публикуются в одноименном телеграм-канале.

Poltoranin. 213 подписчиков

Журналист Алексей Полторанин родом из Удорского района Республики Коми, сейчас знаменит своими телерепортажами на всю страну. Алексей – военный корреспондент МИЦ “Известия” и преимущественно работает в горячих точках. Конкретно сейчас в ДНР и ЛНР. Почти все свои видеосюжеты журналист дублирует в свой телеграм-канал. Между делом, он высказывается о тех или иных событиях происходящих в горячих точках, но и не забывает о Коми, делясь своим мнением о происходящем в Коми.



