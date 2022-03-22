Жители Коми переходят в Telegram

В марте 2022 года сервис Telegram впервые в России обошёл WhatsApp, став самым популярным мессенджером в стране. Трафик в Республике Коми показывает аналогичный тренд. Сервис начал активно расти с 24 февраля. К таким выводам пришли специалисты МегаФона на основе анализа мобильного интернет-трафика с помощью инструментов Big Data. В Коми за первые две недели марта доля Telegram в общем объеме передачи данных в мессенджерах увеличилась с 63% до 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Это выше общероссийских показателей, где рост составил с 48% до 63%.

Популярность сервиса объясняется ограничениями доступа к другим мессенджерам и социальным сетям: Telegram стал не только инструментом общения, но одним из главных источников информационного контента.